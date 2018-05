L'ASM surprend St-Raphaël

En pleine course au maintien à quatre journées de la fin, l'ASM Handball s'est un peu plus libéré l'esprit, samedi dernier. En déplacement à Saint-Raphaël, les joueurs de Xavier Mangematin n'ont pas tremblé et ont profité de l'absence de cadres varois pour s'imposer assez largement (25-33). L'entraîneur monégasque revient sur ce succès.



Analyse du match



« Nous avons été plutôt efficaces. Aller gagner chez le 4e n'est pas chose aisée,...