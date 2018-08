L'ASM Handball d'attaque pour une nouvelle saison

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le handball à Monaco se porte bien. Le nombre de licenciés à l'AS Monaco augmente chaque année et s'élève aujourd'hui à environ 300 joueurs et joueuses. « Nous sommes en progression depuis plusieurs saisons. Ce te augmentation nous la devons entre autre aux bons résultats des équipes de France féminine et masculine. Lorsque j'ai repris la direction du club, il y avait entre 180 et 190 joueurs », se souvient Eric Perodeau. Créée en 1961, l'association sportive ne cesse de se développer sous la tutelle d'un président qui choie son club depuis de nombreuses années.



En 1971, il y a de ça plus de quarante ans, il l'intègre comme joueur et en prend sa tête en 2006. « Je...