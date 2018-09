L'ASM en patron Bilan des mondiaux à Plovdiv

Arrivé cet été, Maher Daly a vécu une bonne première sur le banc de l'ASM Handball, samedi à l'Espace Saint-Antoine. Ses protégés ont démarré le match pied au plancher face à Aix, puis ont tenu le score, démarrant de la meilleure des manières leur saison (37-32).

« Je suis content du rendement de mes joueurs. On a fait trois bonnes séances cette semaine et, comme je leur ai dit, on est récompensé le week-end », savourait le nouvel entraîneur asémiste.

Le duel entre Cottarre (12 buts) et Gaudin (10 buts) a longtemps fait rage, les deux artificiers étant respectivement bien aidés...