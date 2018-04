L'AS Monaco

Cette saison, les matches se suivent et se ressemblent au Louis-II. Quand Monaco se retrouve mené au score à domicile, il l'emporte souvent. Après Toulouse, Troyes, Lyon, Bordeaux, Lille, voici donc Nantes. Six fois le même scénario dans une saison à la maison, c'est rare et cela démontre une certaine force mentale. Menés au score sur un but splendide de Thomasson, les Asémistes se sont donc imposés face aux Canaris grâce à deux buts claqués en moins de trois minutes avant la pause par Falcao et Rony Lopes, ses deux meilleurs buteurs en championnat (18 et 12 buts). Comme quoi, trois minutes servent à gagner un match. C'est comme...