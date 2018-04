Jardim avant le match de l'AS Monaco contre Nantes: "Il faut rester compétitif"

Coach, vous aviez récemment évoqué votre volonté de prendre au moins quatre points sur les matchs à Rennes (1-1, mercredi) et contre Nantes (samedi 17h au Louis-II). Après le nul face aux Bretons, vous êtes dans l'obligation de l'emporter ce week-end...

Oui, nous avons travaillé pour prendre six points mais nous avons fait 1-1 à Rennes. Maintenant, nous sommes obligés de gagner chez nous pour continuer d'avoir l'avantage (5 et 7 pts d'avance sur Marseille et Lyon). Prendre quatre points ne serait pas une mauvaise affaire parce que la fin de saison est toujours dure.

Vous aviez évoqué la fatigue mercredi à Rennes, comment se portent les joueurs ce jeudi?

On doit s'habituer à jouer avec la fatigue. Nous sommes professionnels. On ne peut pas seulement parler de fatigue pour expliquer le résultat de Rennes. Je pense que c'était un mauvais match. Vous me connaissez, je ne cherche pas d'excuse pour justifier un mauvais match. Dans les trente premières minutes, l'équipe n'était pas fatiguée et pourtant...