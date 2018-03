Ils font 1 092 km à vélo pour l'ASM et contre le cancer

Chapeau bas messieurs ! Supporters de l'AS Monaco et licenciés au club de VTT de Cap-d'Ail, Luc Spottarelli et Philippe Morel ont ouvert la voie à la bande à Jardim et déjà remporté leur finale en reliant Monaco à Bordeaux… à vélo !



1 092 km parcourus en 13 jours, à la force des mollets et fardés de plus de 30 kg de sacoches chacun. La pluie, le froid et le mistral ne les quittant quasiment pas du voyage. Des conditions parfois dantesques pour ce duo d'amis. Philippe, le cycliste chevronné mais qui n'avait jamais enchaîné pareille distance. Et Luc, le footeux en selle depuis seulement trois ans. « À l'arrivée sur Arles, on a essuyé un vent de face à 90 km/h. On a fait 40 km en plus de 4 heures ! On avait mal aux épaules et on n'arrivait pas à tenir les vélos. On allait moins vite que des marcheurs ! », plaisante Luc depuis la Gironde où, ce soir, les deux compères...