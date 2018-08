Découvrez l'exploit de Stéphane Barbiera, coureur au grand coeur

Quand il parle de Clément Gass, il évoque avant tout l’athlète. "Un bon athlète", assure Stéphan Barbiera, organisateur du trail de Tourrettes-sur-Loup et agent immobilier à la ville. Puis, vient, en esquisse, l’évocation de sa déficience visuelle. L’Alsacien Clément Gass est né non voyant. Cela ne l’empêche aucunement d’être statisticien à l’Insee. Ni d’être autonome. Ni d’adorer le trail et le marathon (bouclé en 3 h 30 avec un accompagnateur, 4 h 24 en solo).

Équipé d’une canne et d’un GPS vocal, Clément a pris le départ l’an dernier de deux épreuves du trail de Tourrettes-sur-Loup.

FAIRE CORPS

"Mon binôme dans l’organisation du trail, Sylvain Risso, a invité Clément. Il savait que sa présence allait me toucher", déroule Stéphan Barbiera. Forcément. "Mon fils, Alexandre, 18 ans, est non voyant de naissance...", souffle Stéphan.





Une vraie rencontre. Il se passe alors quelque chose de particulier avec Clément. "Lors d’un moment de partage, je lui ai dit que s’il avait besoin d’un support, d’une quelconque aide pour un projet qui lui tenait à cœur, il pouvait m’appeler. Il a répondu “oui, j’ai besoin de toi pour traverser le GR20 en Corse”."





Pendant treize jours, en juin dernier, Stéphan a accompagné (avec deux autres guides) Clément sur les parcours rocailleux. 180 km de sentiers pour traverser l’île.

"C’est une expérience intense. Il faut tout anticiper, les marches, les virages pour Clément. Être ses yeux. Le guide doit faire corps avec la personne. Quand il trébuchait, c’est comme si ça m’arrivait", explique Stéphan Barbiera.





Ce qu’il gardera encore de ces journées riches en émotions, ce sont les regards des gens croisés. Grands yeux émerveillés, larmes au bout parfois. Une dame qui dit: "Comme quoi, tout est possible."

"C’était un pèlerinage, une leçon de vie. Quelque chose de profond, qui m’a aussi permis de comprendre plusieurs choses sur mon fils." Stéphan marque une pause, avant de reprendre: "Quand on est sportif, le côté compétiteur, un peu égoïste, ressort souvent. Là, on l’oublie totalement."





Cet abandon, Stéphan aimerait le communiquer aux sportifs. Via le trail de Tourrettes-sur-Loup qu’il organise et dont la quatrième édition se tiendra les 22 et 23 septembre. "Pas en faisant une manifestation estampillée “handi” pour me démarquer des autres trails, là n’est pas l’idée...", insiste-t-il. Mais en ajoutant deux épreuves dédiées aux personnes en situation de handicap.

"L’an dernier, nous avions organisé un trail trophée de joëlettes (1). Voir les visages des personnes handicapées qui passaient la ligne d’arrivée, c’était extra. Et puis, la mayonnaise entre tous les coureurs avait bien pris. Plusieurs sportifs m’ont proposé de porter les joëlettes ensuite."

C’est ce mélange que Stéphan aime. Ce mélange qui touche vraiment l’ancien chasseur alpin qui a eu envie de faire découvrir les sommets de son village par l’organisation d’un trail.

PARCOURS ENTRE CHIEN ET LOUP

Cette année, une course "entre chien et loup" y sera ouverte aux déficients visuels. Pensé par Stéphan et Clément, un premier parcours s’adressera aux enfants. Ceux que Clément Gass aura notamment embarqués dans l’aventure avec son association Vue du cœur. Une organisation qui soutient les jeunes atteints d’une déficience visuelle et cherche à favoriser leur épanouissement personnel.

Un second parcours sera accessible aux adultes plus aguerris. Entre chien et loup. Un joli nom pour un symbole de mixité.

traildetourrettessurloup.com

1. Fauteuils de randonnée pour personnes



à mobilité réduite.