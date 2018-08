Craig Neal débarque sur les parquets monégasques

Grand joueur et entraîneur américain, Craig Neal est devenu officiellement, hier, le nouveau directeur sportif de l'AS Monaco basket amateur et bien plus que ça

C'est tout sourire que Craig Neal découvre le stade Louis-II. C'est la première fois qu'il foule le sol monégasque et son enthousiasme cache la fatigue d'un décalage horaire qu'il n'a pas eu le temps de digérer. Alors qu'il est arrivé lundi des États-Unis, hier, c'est aux côtés d'Arnaud Giusti, le président de la section, qu'il officialisait son poste de nouveau directeur sportif de l'AS Monaco basket amateur.



« Une super opportunité »

Des U9 aux U21, des...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois