Adrien Maré trace sa route au Rallye Dakar

La 4e étape du Rallye Dakar s'est déroulée à San Juan de Marcona. Une vraie étape dakarienne qui s'est révélée longue et difficile.

Adrien Maré a souffert. Il avait l’impression d’être dans une machine à laver de pierres et de sable. Le pilote monégasque s'est rendu compte de la longueur et de la difficulté d’un rallye comme le Dakar qui demande une concentration de tous les instants. Mais il est arrivé en bonne forme et il se classe 54e.

Il réalise ainsi un très bon début de Dakar et occupe la 42e place au classement général.

L'autre pilote du team Casteu, Nicolas Brabeck, a eu un petit problème de pompe à essence. Il se classe 68e de l'étape mais reste très motivé. Il est d'ailleurs arrivé tout sourire en levant les bras. Il est 82e au classement général.