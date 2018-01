Pourquoi l’équipe de France de ski a choisi de se ressourcer à Monaco avant les JO

Le groupe slalom de l’équipe de France de ski a passé trois jours en début de semaine aux Thermes Marins de Monte-Carlo.

Le but? Couper et se ressourcer à quelques jours des deux dernières courses de la saison en Autriche (Kitzbühel ce week-end et Schladming mardi) et avant les Jeux olympiques d’hiver, qui se dérouleront à Pyeongchang, en Corée du Sud, du 9 au 25 février 2018.

Ils ont notamment pu profiter de l’espace aquatique eau de mer et d’un élément quasi-incontournable du sport de haut niveau : la cryothérapie.

"Le séjour parfait"

"C’est le séjour parfait, glisse le double champion du monde de slalom Jean-Baptiste Grange. On sort de la neige, souvent la tempête, pas trop de lumière... et on arrive ici où il fait 15 degrés avec le soleil, l’horizon, la mer : c’est hyper agréable. Ça fait du bien à la tête! On a pu repasser à un petit peu d’entraînement physique [cardio, vélo, course, musculation, exercices de mobilité...] tout en couplant ça avec beaucoup de récupération aux thermes".

“Mise au bleu”

"Dans un esprit de collaboration, d’accueil et de partage, on a imaginé, en accord avec les coaches de la Fédération française de ski (FFS), de recevoir le groupe slalom à Monaco pour une “mise au bleu”" , explique Jacques Pastor, directeur technique de la Fédération monégasque de ski (FMS).