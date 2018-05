Shemar Moore de retour sur le tapis rouge du Festival TV de Monte-Carlo

Déjà présent en 2007, l’acteur Shemar Moore, célèbre depuis pour son rôle de Derek Morgan dans la série "Esprits Criminels", revient cette année à Monaco pour défendre un nouveau projet.

L’acteur sera en effet à l'affiche du Festival TV de Monte-Carlo, du 15 au 19 juin prochain, pour présenter sa nouvelle série "S.W.A.T.".

Une série remake des années 70

Remake de la série éponyme dans les années 1970, elle est déjà diffusée aux Etats-Unis depuis novembre 2017.

Mais les fans français de Shemar Moore peuvent se rassurer, "S.W.A.T" sera bientôt diffusée sur TF1.

En attendant l’acteur vient la présenter et en parler au festival.

Un programme engagé

"S.W.A.T", qui s'apparente au demeurant à une série dans la lignée de "NCIS" ou "Les Experts", aborde également des sujets très sérieux.

Divertissante, elle n’en n’oubliera pas d’évoquer l’Amérique de Trump et plus particulièrement les rapports entre communauté afro-américaine et forces de l’ordre.