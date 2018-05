Netflix s'invite dans le jury "Fiction" du Festival TV de Monte-Carlo

Le vice-président délégué du Festival de Télévision de Monte-Carlo, Laurent Puons, a dévoilé ce mercredi le nom de la présidente du jury "Fiction" du prochain Festival TV de MOnte-Carlo, qui se tiendra du 15 au 19 juin au Grimaldi Forum.

Le rôle reviendra à Anne Sweeney, qui occupait encore récemment de hautes responsabilités chez Disney ABC et a reçu la Nymphe d'Honneur du festival en 2012.

Des jurés

de qualité

Pour juger les séries en compétition, Anne Sweeney ne sera pas seule.

Elle sera accompagnée de l'acteur et producteur Jason Isaacs (Star Trek : Discovery, The OA, The Patriot, Harry Potter) ; Jörg Winger ; Jimmy Jean-Louis, connu pour son rôle de René dit l’Haïtien dans Heroes ; Saïd Taghmaoui, interprète dans La Haine qui poursuit sa carrières aux États-Unis et de Ana de la Reguera, apparue dans Narcos et Twin Peaks.

Ils décideront ensemble du lauréat de la Nymphe d’or pour la catégorie "Fiction".

Considérée comme une visionnaire

En 2012, Anne Sweeney avait reçu la Nymphe d’Honneur en récompense de ses réalisations qui ont placé son groupe parmi les premières sociétés du secteur du divertissement.

Elle est considérée comme une visionnaire de la convergence entre les nouvelles technologies

et le petit écran.