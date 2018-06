Il joue dans une série sur le suicide et espère que c'est utile

À une époque de la vie où l'on devrait éclore et s'épanouir, trop d'adolescents sont encore victimes de circonstances qui les poussent au suicide. À tel point que c'est la deuxième cause de décès des 15-24 ans (après les accidents de la route). L'OMS a même calculé qu'une personne met fin à ses jours toutes les 40 secondes dans le monde (toutes catégories d'âge confondues).

Devant tant de détresse et de douleur, on peut légitimement s'interroger sur les raisons qui poussent ces jeunes à en finir. C'est précisément ce que fait la série 13 Reasons Why, dans laquelle une adolescente a enregistré 13 cassettes dans lesquelles elle donne autant de raisons qui vont la pousser à se suicider, avant de passer à l'acte. Justin Prentice y joue le rôle d'un lycéen, violeur, et la cible de l'une des 13 cassettes. Un rôle qui le marquera sans doute pour longtemps.

Le thème de la série est particulièrement délicat.Qu’est-ce que cela représente pour vous?

J’ai fait mon lycée à domicile. Mais à cette époque, l’un de mes amis de l’école primaire s’est ôté la vie. Ça a été un moment très difficile pour moi.

Est-ce que vous pensez que la série peut avoir un rôle sociétal en abordant ce sujet qui dérange?

Je crois vraiment. Enfermer les choses n’est jamais sain.Il faut parler. Je ne suis pas expert, mais rien que d’en parler à un proche à un parent permet de ne pas se sentir seul dans ces expériences difficiles. Et c’est essentiel dans ces moments-là.

Le sujet du harcèlement scolaire défraie la chronique depuis quelque temps. Est-ce que vous croyez que cette série peut empêcher des jeunes victimes de harcèlement de passer à l’acte?

Je l’espère. J’espère que la série montre qu’il y a de l’espoir. Dans la saison deux, c’est ce que l’on voit. Le personnage de Jessica, qui a traversé des choses affreuses, arrive à accepter des événements parce qu’elle a des amis, parce qu’elle est bien entourée.Elle parvient même à traîner mon personnage au tribunal, ce qui est extraordinaire. Et je voudrais dire aussi que j’espère que les harceleurs peuvent se rendre compte de ce qu’ils font et de l’impact que ça a sur les autres, en regardant ce programme.

Votre personnage est un violeur. Comment se prépare-t-on à incarner ce type de personnage?

J’ai fait beaucoup de recherches et d’études. J’ai travaillé avec un psychiatre que j’ai eu au téléphone. J’ai rencontré beaucoup d’experts. Parce que je voulais que le personnage soit aussi réaliste que possible pour que les spectateurs puissent reconnaître des gens qu’ils ont connus dans leur propre vie. J’ai regardé beaucoup de documentaires, de séries, de films. Mais malheureusement aux États-Unis, il y a très peu d’études de cas sur ce type de personnage.

Cela a-t-il eu un impact sur vous?

Absolument. Je crois qu’à cause des recherches que j’ai faites, j’ai une meilleure compréhension de ces problèmes. Cela m’a rendu plus empathique. Comme nous tous sur le plateau: nous nous sentions très concernés.

Sur internet, on peut vous voir lire la lettre qu’une victime de viol vous a fait parvenir. Cela vous est-il beaucoup arrivé?

Oui nous avons eu beaucoup de lettres, les gens nous contactent sur Instagram, ils nous parlent de leur vie. Ils sont très contents de voir comment on traite les différentes facettes de cette histoire. On a été très soutenu. Et c’est merveilleux de faire partie d’une série qui attire des réactions si positives.