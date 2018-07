Dans la série naturiste "Nu", les habitants de Monaco ont un rôle très surprenant...

Qui ne s’est jamais plaint de toujours voir la même chose à la télévision? Il faut bien le reconnaître, le marché des séries françaises est un peu tiède et ce n’est pas tous les jours qu’un concept nouveau émerge.

Depuis quelques semaines, une nouvelle série au titre aussi surprenant qu’évocateur, est disponible sur la chaîne OCS Go. Signée Olivier Fox, "Nu" est un OVNI télévisuel. Imaginez un peu: l’action se déroule en 2026, et le personnage central se réveille de 8 ans de coma dans un monde où les vêtements sont interdits, pour cause de transparence et de sécurité.

Il y a bien évidemment un groupe de réfractaires qui vivent tout habillés dans la plus pure illégalité. Tout l’inverse du Gendarme (de Saint-Tropez) chez les nudistes. Une idée née au lendemain de l’attentat du Bataclan: "Il y avait une surenchère sécuritaire, dans les discours politiques et le discours des médias. En voyant les flics partout, je me suis demandé ce qu’on pouvait faire, jusqu’où on pouvait aller pour ne plus en arriver là. Et l’idée loufoque a germé dans ma tête: que se passerait-il si l’on poussait la transparence à son maximum? Si on était tous obligés de vivre nu pour ne plus pouvoir rien cacher?" explique Olivier Fox.

