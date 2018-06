A Monaco, l'équipe de La Casa de Papel lâche des infos sur la saison 3

Avec La Casa De Papel, le scénariste-producteur Alex Pina l'avoue très volontiers, il a réalisé "le coup parfait". Et ce dernier peut s'en vanter, la série espagnole a réalisé un véritable carton cette année sur Netflix. Il vient même de remporter le prix de la meilleure série du Festival TV du Festival de Télévion de Monte-Carlo 2018.

Accompagné à Monaco par l’interprète génial de Berlin, Pedro Alonso, Alex Pina en a profité pour dévoiler quelques pistes sur la saison 3 de la série.

Ce dernier a tout d'abord confié qu'il ne pouvait "pas confirmer que tous les personnages seront là" dans la saison 3. Pas de Berlin alors dans cette nouvelle saison ?

Si selon Télé Loisirs, Alex Pina affirmait en mai dernier que l'on en serait bientôt plus sur les liens entre les personnages du Professeur et de Berlin, il s'est cependant montré bien plus mystérieux sur le sujet lors de ce festival.

Alex Pina a également expliqué que la chronologie de l'intrigue serait de nouveau déstructurée: "Nous allons même essayer d'aller encore plus loin dans cette fragmentation temporelle."

Une saison 3 qui sera désormais produite en exclusivité par le géant américain Netflix, alors que les deux premières saisons l'ont été avec la chaîne espagnole Antena 3.

