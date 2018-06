Les adolescents de plus en plus accros aux drogues dures et au porno

Tabac, cannabis, cocaïne, alcool, porno,... les niveaux d'addiction sont alarmants chez les adolescents, selon une vaste enquête (1) publiée ce vendredi 8 juin dans Le Parisien.

Voici trois points à retenir de cette étude.

1. Les drogues dures de plus en plus consommées

340.000 adolescents (3%) auraient déjà consommé de la cocaïne, de l'ecstasy ou du GHB, et 255.000 (5%) des 18-24 ans en consommeraient toutes les semaines.

"L'enquête confirme l'importance de la consommation de produits licites et illicites, mais l'augmentation de la consommation des drogues festives (ecstasy, cocaïne...) qui apparaît d'être peu plus du double que dans les enquêtes habituelles, suscite une inquiétude particulière", estime dans le colonnes du Point le président du Fonds Actions Addictions, Michel Reynaud.

2. Les ados addicts au porno

Un jeune sur cinq - dont 15% des 14-17 ans - regarde des vidéos pornographiques au moins une fois par semaine, 9% une fois par jour et 5% plusieurs fois par jour.

Ils sont 91% à estimer le porno comme étant "facile d'accès".

"Cela cause un rapport peu adapté à la sexualité" et une "addiction", note encore Michel Reynaud.

3. Certains jeunes passent 10 heures par jour devant un écran

Un quart des 18-22 ans passent plus de cinq heures par jour sur les réseaux sociaux, et 10% plus de huit heures. Un sur six (16%) s'adonne plus de cinq heures par jour aux jeux vidéo et 7% plus de huit heures.

Certains jeunes dépassent ainsi dix heures quotidiennes devant un écran.

1. Cette étude a été réalisée par Ipsos entre le 30 mars et le 5 avril pour le Fonds Actions Addictions, la Fondation Gabriel-Péri et la Fondation pour l'innovation politique, soutenus par le groupe mutualiste VYV. Ont été interrogés 1.000 jeunes de 14 à 24 ans et deux autres échantillons représentatifs: 2.005 adultes de 18 ans et plus, et 402 parents d'enfants de 14 à 24 ans.