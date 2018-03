Et si vous testiez la réalité virtuelle pour désamorcer vos phobies

Psychiatre spécialiste du traitement en réalité virtuelle, chercheur au pôle psychiatrie du CHU de la Conception de Marseille (AP-HM), Éric Malbos est le co-auteur, avec Rodolphe Oppenheimer et Christophe Lançon de Se libérer des troubles anxieux par la réalité virtuelle (sous titre: Psychothérapie pour traiter les phobies, l’inquiétude chronique, les TOC et la phobie sociale). Rencontre.

Les phobies en quelques mots?

On distingue trois types de phobies: les phobies spécifiques ou simples, comme la peur de l’avion, des araignées ou encore de l’ascenseur, l’agoraphobie, plus vaste, qui correspond à la peur de ne pas pouvoir sortir d’un lieu et enfin la phobie sociale: dans ce cas, la personne vit dans la peur d’être jugée. Elle ne s’exprime pas en public, évite les réunions, les soirées, de crainte que les autres ne la jugent bête, inintéressante...

Ne peut-on s’adapter à ces peurs?

On peut adopter, pendant quelque temps, une stratégie d’évitement. La personne qui a peur de conduire va, par exemple, compter sur les autres, éviter les grandes distances, etc. Mais...