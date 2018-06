Episode de pollution de l'air sur la Côte d'Azur, voici les bons comportements à adopter

Le niveau d'ozone sera à 180 microgrammes par mètre cube d'air, taux à partir duquel les populations de l'Union européenne sont informées de la pollution.

À forte concentration, l'ozone peut provoquer des "problèmes respiratoires", "le déclenchement de crises d'asthme", "une diminution de la fonction pulmonaire" et "l'apparition de maladies respiratoires", informe l'Association Nationale pour la Prévention et l'Amélioration de la Qualité de l'Air.

La qualité de l'air devrait "rester médiocre" dans le Var et les Alpes-Maritimes, département également concerné par cette alerte, ce vendredi, précise Air Paca dans un communiqué publié mercredi.

CE QU'IL FAUT FAIRE

En cas d'épisode de pollution à l'ozone, il est préférable que les personnes vulnérables ou sensibles limitent les sorties entre 12h et 16h et les activités physiques intenses en plein air, préconise Air Paca, association de surveillance de la qualité de l'air agréée par le ministère de l'environnement.

Pour tout le monde, voici une liste de recommandations:

- reportez les travaux d’entretien ou nettoyage nécessitant l’utilisation de solvants, peintures, vernis;

- respectez l’interdiction des brûlages à l’air libre et l’encadrement des dérogations;

- arrêtez, en période de chauffe, l’utilisation des appareils de combustion de biomasse non performants (foyers ouverts, poêles acquis avant 2002);

- maîtrisez la température dans les bâtiments (chauffage ou climatisation);

- limitez, pour les déplacements privés et professionnels, l’usage des véhicules automobiles par recours au covoiturage et aux transports en commun;

- privilégiez pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche à pied, vélo);

- différez, si possible, les déplacements pouvant l’être;

- reportez les épandages agricoles de fertilisants ainsi que les travaux du sol.