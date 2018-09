Des "trucs et astuces" pour aider les familles des patients atteints d'Alzheimer

Catherine Pastor et toute l’équipe de son association lancent aujourd’hui la diffusion d’une brochure tirée en 2.000 exemplaires et destinée aux aidants et accompagnants des malades d’Alzheimer.

Le premier salon des services à la personne, organisé ce jeudi à l’Auditorium Rainier-III, donne ainsi l’occasion, à la présidente de l’Association monégasque pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer (AMPA) et au professeur Alain Pesce, qui animent une conférence-débat à 14 h, d’offrir au public le petit livre de 56 pages.

Le docteur Sandrine Louchart de la Chapelle, psychiatre, et le professeur Alain Pesce, chef de service en gérontologie clinique, tous deux au Centre Rainier-III, ont travaillé durant six mois pour rassembler les éléments d’informations pratiques et ainsi donner des "trucs et astuces" – pour reprendre l’expression de Federico Palermiti, directeur de la publication – afin de pouvoir vivre dans les meilleures conditions avec un malade. "Nous avons tenté d’apporter notre savoir-faire", souligne le docteur Sandrine Louchart de la Chapelle.

Environ 400 malades

à Monaco

À partir de vendredi, Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le livret sera téléchargeable sur le site de l’AMPA.

Le docteur Alain Pesce explique que, rien qu’à Monaco, le corps médical estime à 400 le nombre de malades d’Alzheimer. En France, ils seraient environ un million. Un chiffre qui donne une idée de l’ampleur de la maladie mais qui est forcément inexact puisqu’il n’existe pas de déclaration. De plus, le diagnostic des maladies de la cognition est très complexe et s’appuie sur un faisceau d’arguments…

"Avec Alzheimer, on retient un diagnostic chronique et mortel, explique le Professeur Pesce. On doit donc au patient une réévaluation de ce diagnostic qui n’est peut-être pas le bon. C’est très important."

Alors, parce qu’aucun médicament ne pointe à l’horizon, parce les patients peuvent être atteints avant 60 ans, Catherine Pastor a voulu faciliter, autant que possible, le quotidien des familles. Un volet présente également tous les parcours de soins et les prises en charge à Monaco.





Savoir +

www.monaco-service-personne.com

http://ampa-monaco.com/fr/