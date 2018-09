Chaque jour, je dis merci à la vie

Sophie Rosso a 33 ans. Le 13 octobre 2011, elle apprend qu'elle est atteinte d'une leucémie. Aujourd'hui guérie et membre de l'association la Sapaudia, elle s'est rendue en Principauté pour participer à cette 5e édition de la Trott'N'Roll et partager son expérience, raconter son histoire et son combat contre la...