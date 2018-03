Un samedi de rugby à Monaco avec le tournoi Sainte Dévote

"Le tournoi Sainte - Dévote de rugby prend chaque année plus d'ampleur. Je suis heureuse de constater une fois de plus que le sport est un vecteur d'échanges, de dépassement de soi dès le plus jeune âge et d'amitié au-delà des frontières. Je souhaite à tous les participants une belle journée de partage dans un esprit de fair-play et j'adresse mes remerciements à tous ceux qui contribuent à faire de ce tournoi de rugby un véritable rendez-vous international", a déclaré la princesse Charlène à l'aune de ce tournoi.

Seize équipes de jeunes garçons, venus de treize pays différents, s'affronteront dans la catégorie U12. L'équipe sud-africaine, vainqueur l'an passé, n'a pas pu revenir pour cette édition, pour des conflits d'agenda.

Sont donc en lice: l'Écosse (Édimbourg, qui viendra avec sa fanfare), les Émirats Arabes Unis (Abou Dhabi), l'Espagne (Barcelone), la France (Aix-en-Provence, Lucciana et Toulon), la Géorgie (Tbilissi), la Grèce (Athènes), l'Île Maurice (sélection de la Fédération mauricienne), l'Italie (Imperia), la Lettonie (Mitava), Monaco , la Russie (Kaliningrad), la Suisse (Genève et sélection suisse romande) et la Tunisie (Jemmel).

Avec un témoin de marque: le rugbyman Frédéric Michalak, quatre fois vainqueur du tournoi des 6 Nations ainsi que de la Coupe d'Europe, double champion de France, devenu en 2015 le meilleur buteur de l'histoire du XV français.

Une pointure qui devrait encourager les jeunes joueurs. Pour le public, il sera aussi possible de tâter le ballon ovale, avec des sessions d'initiation proposées aux enfants de 3 à 5 ans ainsi que des ateliers pédagogiques, qui permettront de partager les valeurs du rugby.

Renseignements : www. monaco -rugby.com