Monaco forme ses futurs ambassadeurs de la paix

Le sport n'a pas de frontières et ses terrains d'expression sont sacrés. Hermétiques aux conflits. Étrangers aux discriminations. Entretenus par l'égalité, le don de soi et le respect de l'autre. Des valeurs universelles souvent bafouées mais rarement reniées lorsqu'inculquées au plus jeune âge. D'où la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix organisée chaque 6 avril à travers le monde. Une journée dédiée à la jeunesse, où sport et société communient à Monaco, depuis cinq ans, sous la bannière du Rallye Princesse Charlène.



Maître d'œuvre de l'événement, la Direction de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a ainsi réuni, hier, près de 450 écoliers monégasques lors d'une compétition saine alternant théorie et pratique.



Théorie et pratique



Au programme : un rallye pédestre encadré par l'Association des parents d'élèves ;...