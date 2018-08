Ces trois raisons qui prouvent que le chien est notre meilleur ami

Le chien cohabite avec l’homme depuis la nuit des temps... Mais, s’il était autrefois relégué dans sa niche, il partage désormais notre vie, avec ses nombreux aléas.

Dans son livre, Le chien est une personne, Philippe Hofman, psychologue et amoureux des chiens, a répertorié tous les bienfaits psychologiques de ce compagnon fidèle.

1. Un "enfant" de substitution

Quand les enfants quittent la maison, on se retrouve souvent devant un vide sidéral. "Le chien vient alors apaiser une angoisse fréquente d’abandon", remarque Philippe Hofman. De là à lui donner le statut de l’enfant parti, il n’y a qu’un pas.

Le chien devient également un moyen de maintenir le lien avec les enfants dispersés dans toute la France: ils reviennent sous prétexte de le voir, demandent de ses nouvelles par Skype, etc.

2. Un confident idéal

Pour Philippe Hofman, quand on vient de perdre un être cher, le chien participe véritablement au travail de deuil. Comment? En nous donnant le sentiment de partager notre peine, une compassion que l’on a parfois du mal à trouver auprès de l’entourage...

Par ailleurs, le deuil plonge souvent dans la dépression: on n’a plus envie de rien, on resterait volontiers sous la couette... Sauf que le chien, lui, a besoin de l’homme pour exister! Et ce besoin va nous sortir de la tristesse, en nous mobilisant pour aller courir sur la plage ou le promener au parc.

3. Le compagnon de fin de vie

"Comme il est souvent tout fou, cette énergie recharge les batteries des personnes âgées. Il les oblige encore à marcher à son rythme, à se baisser pour ramasser ses jouets et non pour obéir tristement aux injonctions des gérontologues", remarque Philippe Hofman.

Grâce à son chien, la personne âgée renoue des liens sociaux lors des promenades: même les plus misanthropes retrouvent le sourire au contact d’un enfant qui vient caresser leur toutou.

La liste des vertus est encore longue, à découvrir dans ce livre à lire... et à offrir à tous les propriétaires canins!