Stéphane Valeri propose un débat télévisé à Béatrice Fresko-Rolfo

Alors que la candidate de Horizon Monaco, Béatrice Fresko-Rolfo, tient actuellement un meeting à l'espace Léo-Ferré, Stéphane Valeri (Priorité Monaco) vient, par voie de communiqué, d'ouvrir la porte à un débat télévisé entre les deux candidats.

"Puisque désormais il existe deux listes complètes en lice pour le scrutin du 11 février prochain, les conditions d’un choix sont donc enfin réunis", avance le communiqué de Primo!.

Jean-Louis Grinda exclu de la proposition

A défaut de liste complète du côté du troisième groupe politique, Union monégasque, Jean-Louis Grinda est, pour l'heure, écarté de cette invitation à débattre lancée par Stéphane Valeri.

Un comble pour Union Monégasque alors que Jean-Louis Grinda en appelle au débat public depuis les prémisses de sa campagne.

"pour éclairer les monégasques"

"Le débat, tout comme l’écoute et la capacité à formuler des propositions concrètes pour Monaco et les Monégasques, étant les piliers de l’ADN de Primo!, Stéphane Valeri propose donc à Béatrice Fresko un

débat, projet contre projet, pour éclairer les Monégasques dans le cadre de cette campagne électorale", peut-on lire par la suite.

Pas avant le 26 janvier

Ce débat ne pourrait avoir lieu avant le 26 janvier, date butoir pour le dépôt officiel des candidatures et "de façon suffisamment distancée des traditionnelles soirées électorales", précise le communiqué.

Sur la forme, le chef de file de Primo!, Stéphane Valeri, soumet l'idée que ce débat soit retransmis sur la chaîne Monaco Info et les réseaux sociaux et "placé sous la responsabilité éditoriale de Monaco-Matin et de son groupe".