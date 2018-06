Stéphane Valeri au Monaco Press Club: interview en 7 points

Quatre mois après son élection et à l'aune des premières séances publiques de ce mandat, les 20 et 21 juin, où seront étudiés et votés cinq textes, le président du Conseil national était hier dans le fauteuil de l'invité du Monaco Press Club. Morceaux choisis.

Europe

"C'est un sujet majeur pour l'avenir de la Principauté et il fallait faire de ce thème un sujet majeur de la campagne. M. Tonelli nous a fait des déclarations apaisantes, nous confirmant que Bruxelles est parfaitement au courant du résultat des élections. Nous sommes des europragmatiques, qui font passer l'intérêt des Monégasques avant tout. À terme, je ne vois pas comment deux des quatre libertés de l'Union européenne sont conciliables avec le modèle socio-économique de la Principauté. Alors nous exprimons, au fur et à mesure des négociations, notre position, nous posons nos lignes rouges, car si projet d'association il y a, c'est une loi de ratification que devra nous présenter le...