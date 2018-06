Séances législatives publiques du Conseil national mercredi et jeudi soir

Les conseillers nationaux de la majorité présenteront, ce 20 juin, la proposition de loi n°239 sur la sauvegarde et la reconstruction des appartements sous loi n°1235 et la proposition n°238 relative à la domiciliation d’une activité professionnelle dans un local à usage d’habitation dont l’État est propriétaire.

Le gouvernement présente également un projet de loi n°969 prononçant la désaffectation de parcelles et de volumes dépendant du domaine public aux 3 et 5 avec John Fitzgerald Kennedy et en tréfonds de l’avenue d’Ostende.

Jeudi soir, les discussions reprendront à 17h avec une proposition de loi n°240 sur le vote par procuration et un projet de loi n°972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.