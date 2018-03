Pierre-Curie : travaux de sécurisation dès lundi Un conseil municipal sans opposition

À compter de lundi, 7 h 30, des travaux de sécurisation routière et de sécurisation du réseau de gaz vont être entrepris sur l'avenue Pierre-Curie (RD6007). Sauf désagréments, ils devraient durer deux semaines. On fait le point sur les causes… et les conséquences.



Nature du chantier



Il s'agira de relier les îlots centraux entre eux, de telle sorte qu'il ne soit plus possible de traverser la chaussée (coût de l'opération : environ 30 000 euros, à la charge du Département). Des ralentisseurs seront par ailleurs installés - sur le même modèle que celui devant l'esplanade du Borrigo à Menton. (Coût de l'intervention : autour de 30 000 euros, à la charge de la commune). Pour éviter de perturber la circulation à deux reprises, des travaux de sécurisation des réseaux de gaz seront par ailleurs entrepris par GRDF.



Pourquoi ces...