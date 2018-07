PHOTOS. Trois ambassades de Monaco à travers le monde fêtent l'avènement du Prince Albert-II

À New York, Isabelle Picco, ambassadeur, représentant permanent de Monaco auprès des Nations Unies et Gildo Pallanca Pastor, consul général ont célébré cet anniversaire en organisant une table ronde à l’Assemblée générale des Nations Unies sur le sport automobile, avec la présence notamment de Jean Todt, David Coulthard et Felipe Massa. À cette occasion, la Formule E Venturi de seconde génération était présentée, en avant-première, avant un cocktail aux accents monégasques avec barbagiuans, pissaladière et bière de Monaco.

3. à lisbonne (portugal)