On vous résume en 4 points l'affaire de "L'Aquarius", ce navire en détresse avec 629 migrants à bord

DEs centaines de migrants sur "L'Aquarius"

Ce bateau appartient à SOS Méditerranée, une ONG européenne de sauvetage en mer créée en juin 2015.

Elle effectue des missions humanitaires d'urgence en mer Méditerranée centrale, là où plusieurs dizaines de milliers de personnes sont mortes noyées depuis dix ans en tentant de fuir la Libye. Plus de 4.500 migrants y ont perdu la vie rien qu'en 2016.

L'Aquarius a recueilli 629 migrants au cours de six opérations dans la nuit de 9 au 10 juin dernier.

Parmi eux se trouvent 123 mineurs isolés, onze enfants en bas âge et sept femmes enceintes.

Pourquoi s'est-il retrouvé en détresse?

Après cette opération de sauvetage, le bateau n'a reçu l'autorisation d'accoster d'aucun pays. Dimanche 10 juin, Malte a refusé d'accueillir L'Aquarius, rejetant la faute à l'Italie qui a également fermé ses portes aux naufragés.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le bateau reçoit l’instruction du Centre de coordination des secours maritimes italien (IMRCC) de rester en stand-by à sa position actuelle, c'est à dire plus ou moins perdu en mer entre l'Italie et Malte. L'Aquarius n'est normalement pas en capacité d'accueillir plus de 500 personnes, et les vivres manquent rapidement.

Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, annonce dans la foulée que l’Italie envoie en direction du navire deux patrouilleurs de secours, "prêts à intervenir et à protéger la santé de toute personne se trouvant à bord". Plus tôt dans la journée, son gouvernement avait menacé de fermer les ports à tout navire qui aurait voulu recueillir des migrants à son bord.

L'Italie, qui a vu 700.000 migrants débarquer sur ses côtes depuis 2013, a accuse les Européens de l'avoir laissée seule face à la crise migratoire.

Qui va accueillir "L'Aquarius"?

L’Espagne a décidé ce lundi d’accueillir le bateau. "Il est de notre obligation d’aider à éviter une catastrophe humanitaire et d’offrir un port sûr à ces personnes", indique dans un communiqué la présidence du gouvernement, précisant que le port de Valence avait été choisi comme destination de L'Aquarius.

Les 629 migrants vont êtres transbordés sur des navires italiens, plus sûrs, pour être conduits jusqu'à la péninsule ibérique.

QUELLE EST LA POSITION DE LA FRANCE ?

Le porte-parole de la majorité LREM Gabriel Attal a condamné la décision italienne de ne pas porter secours au navire : "cette est ligne à vomir. C'est inadmissible de faire de la petite politique avec des vies humaines comme ce qui est fait en ce moment", a t-il déclaré sur Public Sénat.

À l'inverse, le député LR des Alpes-Maritimes Éric Ciotti a demandé à ce que le navire soit renvoyé en Libye : "On veut que Nice devienne Lampedusa ?" a-t-il lancé ce mardi matin sur CNews, disant espérer "qu'il y aura une extrême fermeté là-dessus des autorités françaises".

Ce mardi, le président du conseil exécutif de Corse Gilles Simeoni a proposé d’accueillir sur l’île le navire : "manque de vivres, mauvaises conditions météo, et port espagnol trop éloigné : face à l’urgence, le conseil exécutif de Corse propose à SOS Méditerranée d’accueillir l'Aquarius dans un port corse" a t-il annoncé sur les réseaux sociaux, "compte tenu (...) de l’urgence, il serait naturel d’ouvrir un port corse pour porter secours à ces personnes en détresse."

Dans une interview accordée à Libération, Gilles Simeoni persiste et signe : "On nous dit que (...) nous n’avons pas la compétence pour prendre cette décision. Mais moi, la compétence, je la prends. (...) On dit à l’État : nous sommes prêts, et vous ?"

C’est finalement la proposition venue de Corse qui a incité le gouvernement à sortir prudemment de sa réserve.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, a jugé sur Sud Radio "facile" la position de Gilles Simeoni, dans la mesure où ce dernier n’est "pas aux responsabilités".

Puis, Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a expliqué sur LCP: "Nous n’avons pas été saisis d’une demande de la part de l’ONG SOS-Méditerranée pour une raison simple, c’est que pour se rendre en France, c’est aussi plusieurs jours de mer, dans une mer qui n’est pas bonne, avec des passagers qui ne sont pas en bonne santé."