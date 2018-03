On connaît le nom du futur exploitant du Solenzara

À l'ordre du jour du conseil municipal de mardi à Roquebrune-Cap-Martin, quinze délibérations, et à peine plus de deux minutes pour voter chacune d'entre elles. Séance express mais riche en promesses pour les mois et années à venir.



À très court terme, c'est ainsi du « Solenzara » qu'il a été question. Les élus ayant eu à approuver l'offre du candidat retenu pour...