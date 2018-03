Nicolas Dupont-Aignan propose à Marine Le Pen et Laurent Wauquiez de bâtir un programme commun

"Moi, je ne laisserai pas des millions d’électeurs prisonniers des divisions stériles et des ego des uns et des autres", déclame Nicolas Dupont-Aignan.

Et pour ce faire, le président du micro-parti Debout la France entend réconcilier les "patriotes et les républicains" en passant par Laurent Wauquiez et par Marine Le Pen.

"arrêtez de vous regarder en chien de faïence"

Si la "droitisation" menée par le président des Républicains a semé le trouble dans ses rangs, Nicolas Dupont-Aignan observe ce changement de braquet avec une joie non dissimulée.

"Idéologiquement, il dit la même chose que moi donc je trouve qu’il évolue bien: sur l’Europe, sur l’assistanat, sur la défense des territoires", se réjouit-il ce vendredi sur la matinale de Public Sénat.

"On devrait d’abord s’occuper d’un programme commun parce que je note, comme vous l’avez dit vous-même, que Monsieur Wauquiez évolue bien et que Madame Le Pen évolue bien", avance même Nicolas Dupont-Aignan avant de lancer un appel aux intéressés.

"Je leur dis à Laurent Wauquiez et à Madame Le Pen: arrêtez de vous regarder en chien de faïence, parlez-vous, mettez-vous autour d’une table, bâtissons un programme commun".

union des patriotes et des républicains

Il plaide donc pour "une union des patriotes et des républicains" qui irait "au-delà de la droite".

Cette union des droites, dont il réfute le terme, pourrait néanmoins être compromise par le "cordon sanitaire" placé naguère par Jacques Chirac et par les dernières brouilles des intéressés.

Qu’à cela ne tienne, pour Nicolas Dupont-Aignan, "si Monsieur Wauquiez ne veut pas nous parler et bien on va le faire avec les électeurs, avec les militants".

Selon lui, cette union est déjà en marche: "sur le terrain les militants Républicains, les militants Front national, les militants Debout la France, les militants Chrétiens-démocrates, ils travaillent ensemble".