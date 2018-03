Migrants et Europe: ce que veulent La Ligue Nord et le Mouvement 5 Etoiles, grands gagnants de l'élection italienne

Qui aurait imaginé que deux partis extrémistes et europhobes pouvaient prendre le pouvoir en Italie il y a quelque temps? Ce qui était un lointain cauchemar pour un grand nombre de nos voisins transalpins, est en passe de se transformer en réalité. Et ce qui nous préoccupe, nous autres Azuréens frontaliers, c'est la politique qu'entendent mener, s'ils gouvernent le pays, les deux principales nouvelles forces politiques italiennes en matière de frontières, de gestion des réfugiés et de politique européenne.

plus de contrôles

aux frontières

Le contrôle frontalier est le fer de lance du programme de la Ligue Nord. Le parti souligne la nécessité d'améliorer le dispositif de surveillance des frontières maritimes entre l'Italie et la Libye, pays d'où viennent la plupart des réfugiés pour rejoindre l'Europe. La Ligue voudrait durcir notamment les lois concernant l'accueil des migrants. Elle propose l'expulsion immédiate de ceux provenant de pays "inscrits sur une liste noire".

La Ligue Nord préconise de ne plus accueillir sur le territoire italien certaines ONG suspectées de contribuer à "l'immigration clandestine" et les sans-papiers. Pour améliorer les contrôles dans la zone maritime, elle prône une coopération plus forte avec les autorités libyennes et la Russie.

Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) est sur la même ligne politique. Il déclare vouloir signer plusieurs traités internationaux. Le but : rapatrier les migrants, qui sont en situation irrégulière en Italie, vers leur pays d'origine.

Baisse de l'aide

financière aux migrants

Le leader de la Ligue Nord, Matteo Salvini, veut donner plus de pouvoir aux communes et aux régions pour gérer l’afflux des migrants, en dépit des institutions judiciaires. Il voudrait également augmenter le nombre de Commissions d'identification et d'expulsion (CIE) pour accélérer le traitement des dossiers. Salvini promet aussi que l'Italie adressera plus de demandes d'asile aux autres pays européens. L'aide financière allouée à chaque réfugié serait également revue à la baisse. Elle serait, au mieux, équivalente à une pension d'invalidité totale d'un citoyen italien, soit 1.380 € par mois.

De son côté, le M5S indique que 10.000 nouveaux emplois seront crées par des commissions territoriales. Elles seront chargées d'évaluer en un mois les dossiers des migrants. Le parti de Luigi di Maio, l'actuel leader du M5S, souhaite que le coût de ce dispositif soit supporté par l'ensemble des pays membres de l'UE. Ils seront invités à accueillir plus de demandes de protection internationale.