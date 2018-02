Macron, Hulot, Wauquiez... Les 5 enseignements de notre baromètre Odoxa de février

1. L'exécutif plonge

Seuls 43% des Français perçoivent désormais Emmanuel Macron et Edouard Philippe comme un bon Président et un bon Premier ministre.

Tous deux ont perdu respectivement six et sept points en un mois, onze et quatorze points depuis décembre.

2. Hulot fait mieux que résister

Dans le même temps, Nicolas Hulot, malgré les accusations de viol auxquelles il a dû faire face, continue à caracoler en tête des personnalités préférées des Français.

Il conforte même son matelas de deux unités, fort de 36 % d’opinions favorables, devant Alain Juppé (34%) et Jean-Luc Mélenchon (30%).

Le sondage a été mené avant l’évacuation des opposants au projet d’enfouissement de déchets nucléaires à Bure.

3. Wauquiez rejeté

Si Nicolas Hulot est pour l’instant épargné par la tempête, Laurent Wauquiez est lui tiré par le bas après ses propos devant les étudiants de l’EM Lyon.

50% des personnes interrogées déclarent le rejeter, soit dix points de plus qu’il y a un mois. Ce qui le place juste derrière Marine Le Pen (54%), au palmarès du rejet.

Même au sein de l’électorat de droite (hors FN), le patron de LR n’est apprécié que par 38% des sondés, en baisse de sept unités.

4. PS: Le Foll apprécié

Une première indication dans la perspective du vote des 15 et 29 mars pour l'élection d'un nouveau patron au PS: parmi les sympathisants socialistes, 38% apprécient Stéphane Le Foll, 18% Olivier Faure, 9% Emmanuel Maurel et 7% Luc Carvounas (mais seuls les militants à jour de cotisation pourront voter, ndlr).

5. SNCF: le rapport Spinetta divise

Enfin, après la publication du rapport Spinetta sur la réforme de la SNCF, 79% des sondés se disent opposés à la fermeture des petites lignes non rentables, 69% étant, en revanche, favorables à la disparition du statut des cheminots.

(1). Enquête réalisée par Internet les 21 et 22 février, auprès d’un échantillon représentatif de 973 personnes âgées de 18 ans et plus.