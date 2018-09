Ligues des champions, AS Monaco, La billetterie pour le grand public ouvre ce lundi à 15h

Vous souhaitez être de la partie au Louis-II lorsque l'AS Monaco recevra le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid et Bruges ? Rien de plus facile, à partir de 15 heures ce lundi, la billetterie pour le grand public ouvre aux guichets du stade Louis-II (15h/20h) et sur le site internet du club.

L'achat est limitée à 2 packs par personne (tarifs à partir de 60 euros). La vente des places sèches pour la venue de l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, Lucas Hernandez et Thomas Lemar, débutera le vendredi 14 septembre (match le 18 septembre à 21h).

Les matches de C1 au louis-II :

AS Monaco - Atlético Madrid, 18 septembre à 21h

AS Monaco - Bruges, 6 novembre à 18h55

AS Monaco - Borussia Dortmund, 11 décembre à 21h