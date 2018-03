Les électeurs de Castillon appelés aux urnes les 8 et 15 avril

La question se posait après la démission du maire, Philippe Rion, le 5 février dernier. Elle est tranchée. Il y aura bien une élection municipale partielle à Castillon, ce village de 400 âmes situé dans la vallée de la Bévéra. Elle se déroulera les 8 et 15 avril 2018.

Dans un communiqué de presse, la préfecture des Alpes-Maritimes indique que ce scrutin est nécessaire en raison de la démission de Philippe Rion, mais aussi de Michelle Mortoire, conseillère municipale. Cette élection municipale partielle complémentaire permettra de pourvoir cinq sièges vacants "afin que le conseil municipal soit au complet pour procéder à l’élection du maire et des adjoints", explique la préfecture.

Dépôt des candidatures du 19 au 22 mars

Les électeurs de Castillon, français et européens, inscrits sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2018, sont donc appelés aux urnes. Le dépôt des déclarations de candidature sont fixés du 19 au 22 mars pour le premier tour, et du 9 au 10 avril pour le second.

"J’estime ne plus être en mesure de mener à bien la gestion de ma commune", confiait le premier magistrat dans nos colonnes pour justifier sa démission. Les baisses de dotations successives fragilisent Castillon. L’augmentation abusive des normes, les pertes de compétences déstabilisent gravement la commune. Elle est en première ligne, face à une réformation territoriale qui vise, à court terme, à supprimer de nos campagnes la fonction et la qualité des maires, garants de la démocratie de proximité."