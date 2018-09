Le prince Albert II en visite officielle en Chine jusqu'au 8 septembre

À partir de demain, et jusqu’au 8 octobre le prince Albert II sera en voyage officiel en Chine, avec un programme bien chargé, qui démarre par une thématique particulièrement chère au souverain: la protection de l’environnement.

La Chine est séparée de la Sibérie par une frontière naturelle matérialisée par le fleuve répondant à un nom poétique: le fleuve Amour. C’est dans cette région que vivent les tigres de Sibérie, également appelés les "tigres de l’amour", une espèce menacée dont seuls subsistent 450 individus. Ces félins font précisément l’objet d’actions menées par la fondation Prince Albert II en partenariat avec le WWF. C’est donc sur place que le souverain se rendra demain.

L’exposition retour

L’an dernier, le Grimaldi Forum avait consacré sa grande exposition de l’été à la Cité Interdite. Jeudi, c’est un peu l’exposition retour qu’inaugurera le souverain.

Baptisée "Princes et princesses de Monaco - Une dynastie européenne", cette exposition est organisée par les archives du Palais princier et le Grimaldi Forum, et retrace sept siècles d’histoire grâce à la présence d’objets rares et d’œuvres d’art précieuses dont certaines n’ont jamais été exposées.

Certaines pièces, à très haute valeur symbolique, ont même été prêtées pour l’occasion. Ainsi le trône de Monaco est-il actuellement entre les murs de la Cité Interdite.

Autre type d’exposition: "Bricklive Animal Paradise", où des reproductions grandeurs natures, en Lego, d’animaux d’espèces menacées dans leur habitat naturel, ouvre vendredi à Pékin, avant de partir en tournée et de s’arrêter par Monaco. Le souverain ira visiter cette exposition, dont une partie des recettes sera reversée à la fondation Prince Albert II.

Politique et économie

Vendredi, le prince Albert II rencontrera le président chinois Xi Jinping au Palais du peuple pour un entretien en tête à tête et un déjeuner officiel. Cette visite officielle sera l’occasion pour le Monaco Economic Board d’organiser une mission économique d’ampleur (lire ci-dessous).