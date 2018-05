Le prince Albert II en visite officielle au Canada les 7 et 8 mai

Direction l’Amérique du Nord pour le souverain, qui doit s’envoler vers le Canada pour une visite officielle les 7 et 8 mai. À Ottawa, il devrait rencontrer le Premier ministre Justin Trudeau. Pour un échange notamment sur les engagements de leurs pays en matière d’environnement.

"Le Canada et Monaco sont des partenaires dans la lutte contre les changements climatiques, et ils partagent un engagement commun pour protéger les océans de notre monde. Je suis impatient de rencontrer le prince Albert pour discuter de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour promouvoir la prise d’autres mesures et laisser aux générations futures une planète plus propre et plus saine", fait savoir le Premier ministre canadien, par l’intermédiaire de son bureau de presse, qui rencontrera officiellement pour la première fois le prince Albert II.

Monaco et le Canada défendent l'accord de paris

Au cours de la visite, le Premier ministre et le souverain devraient échanger sur leur engagement commun à l’égard de l’Accord de Paris, et des mesures que prennent les deux pays pour lutter contre les changements climatiques et protéger les océans du monde. "Mais aussi du travail qu’accomplit la section canadienne de la Fondation Prince Albert II de Monaco, qui concentre particulièrement ses efforts sur l’Arctique canadien, y compris ses communautés, sa biodiversité et ses océans", précise-t-on du côté du bureau du Premier ministre.

La principauté de Monaco et le Canada collaborent au sein de plusieurs institutions internationales, notamment l’organisation internationale de la francophonie.