Le premier escalator à ciel ouvert entre en fonction

L'aventure des escaliers mécanisés de Beausoleil, commence aujourd'hui ». En inaugurant hier soir le premier escalator en plein air installé dans la ville, le maire, Gérard Spinelli, a voulu inscrire ce moment comme un tournant dans la commune.

« Ce ne sont pas de simples escaliers, que nous allons emprunter, mais bel et bien la marque d'un véritable tournant que nous prenons et souhaitons faire prendre à Beausoleil ! Aussi innovant et rare que soit...