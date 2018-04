Le premier adjoint évincé par le maire

Monsieur Sébastien Nazon n'est pas maintenu dans ses fonctions d'adjoint ». Telle est la décision qui a été inscrite vendredi soir au registre des délibérations du conseil municipal de Sainte-Agnès.



Une séance extraordinaire a en effet réuni douze des quinze conseillers municipaux pour répondre à une unique question. Après le retrait de délégation par arrêté du maire Albert Filippi pris huit jours plus tôt, Sébastien Nazon peut-il rester le premier adjoint de la commune ? Et la réponse a été « non » pour six des élus, tandis que quatre autres se sont prononcés en faveur du maintien et que...