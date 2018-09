L'année scolaire des élèves de Sciences Po est lancée

Après une semaine d'intégration, les choses sérieuses vont commencer pour les élèves de Sciences Po Menton. Costumes pour les hommes, robes et talons pour les dames étaient de mise pour cette rentrée solennelle. Il n'est pas 14 h que les étudiants entonnent déjà les hymnes du campus. On chante, on frappe dans les mains, cette une rentrée bien différente des autres établissements qui a eu lieu hier à Science Po. Après la traditionnelle photo, les élèves se sont dirigés vers l'amphithéâtre...