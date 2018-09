"Ils l'ont dit" : les déclarations des différents conseillers nationaux lors de la conférence de presse

Franck Lobono

Sur le logement: "Les programmes Grand Ida et Testimonio III doivent être lancés le plus rapidement possible. Nous voulons des appartements dans les meilleurs délais, mais nous ne voulons pas des immeubles construits à la va-vite, qui mènent aux catastrophes que nous avons connues!"

Corinne Bertani

Sur le centre commercial de Fontvieille: "Il est grand temps, non pas de simplement le rénover, mais d’en faire un nouveau pilier de l’attractivité économique et commerciale que nous voulons pour Monaco."

Fabrice Notari

Sur les nuisances sonores des chantiers: "Nous avons constaté de trop nombreuses entorses aux horaires autorisés pour les travaux, en particulier en ce qui concerne les chantiers privés. C’est pourquoi nous avons demandé une nouvelle fois au gouvernement de réfléchir au plus vite à une inflexion très forte de sa politique de prévention et de répression dans ce domaine."

Marine Grisoul

À propos des agents de circulation: "Nous avons demandé que soient affectés à cette mission de régulation de la circulation des effectifs dédiés, dans le cadre d’une quinzaine de recrutements supplémentaires pour une véritable brigade de la circulation. Le gouvernement trouvera toujours une majorité disposée à voter les budgets nécessaires au maintien d’une sécurité de très haut niveau par le recrutement d’effectifs supplémentaires."

Marc Mourou

Sur les bourses d’études: "Le gouvernement a, semble-t-il, ces derniers jours, entendu les remontées du terrain du Conseil national concernant l’augmentation significative de 50 % des bourses d’études et a rapproché sa position de celle de l’Assemblée. Nous sommes maintenant en attente d’une confirmation dans les prochaines semaines."