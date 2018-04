Grève à la SNCF: "Nous sommes contre ce moyen archaïque" affirme Louis Aliot

Louis Aliot est-il rancunier?

Si le Front national s’oppose à la réforme de la SNCF, prônée par le gouvernement, il ne soutient pas pour autant le mouvement de grève, très suivi par les cheminots. "Il y a un droit de grève, il faut le respecter. Mais je pense qu’il ne faut pas en abuser", explique le vice-président du FN, sur Public Sénat.

"Je ne suis pas persuadé qu’au 21ème siècle, la grève soit encore un moyen moderne de faire pression sur les pouvoirs publics", poursuit-t-il. Mais celui qu’il vise, c’est avant tout le patron de la CGT, Philippe Martinez, précisant qu’il ne fallait "pas se tromper sur les appuis qu’on porte aux politiques".

Et de poursuivre: "Le problème de la CGT, c’est qu’elle a appelé à voter Macron. Je rappelle que Monsieur Martinez avait dit que Monsieur Macron devait obtenir le plus grand nombre de voix possibles au deuxième tour. Et bien il l’a! Et il en porte la responsabilité (…) c’est trop facile aujourd’hui de venir nous dire: "maintenant, il faut faire grève"", tranche-t-il.

"Stop à l’hypocrisie générale. Nous sommes contre ce moyen archaïque de faire pression sur le pouvoir et nous sommes contre cette réforme", conclut le député FN.