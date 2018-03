Eric Ciotti tacle Emmanuel Macron... et la ville de Nice sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin

Sur l'incarcération

"Contrairement à la légende, la France est un des pays d'Europe où il y a le moins de places de prison et donc c'est un des pays d'Europe qui, en conséquence, recourt le moins à l'incarcération"

Sur les choix

"Aujourd'hui, on a une société de plus en plus violente, il y a chaque jour 600 agressions dans notre pays, il y a près de 700 cambriolages, et donc, on voit bien aujourd'hui que la prison, c'est la réponse ultime, mais c'est la réponse nécessaire"

Sur la promesse

de campagne

"Emmanuel Macron revient aujourd’hui sur son engagement de campagne de créer 15.000 places de prison sur un quinquennat. Sa promesse de campagne a été divisée par deux!"