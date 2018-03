Eric Ciotti "réfléchit" à une candidature à la mairie de Nice

Eric Ciotti sera-t-il candidat aux municipales à Nice en 2020 ? "J'y réfléchis", "Je répondrai dans un an" a indiqué ce dimanche le député Les Républicains sur BFMTV.

Il n'a pas manqué de rappeler que sa "circonscription est intégralement dans Nice", qu'il est "né à Nice, issu d'un milieu populaire" et qu'il voulait "tout donner" pour sa ville.

Cette déclaration intervient quelques jours après celle du maire de Nice Christian Estrosi.

>> RELIRE. Christian Estrosi candidat à sa succession aux prochaines municipales

Mettant en exergue "les divergences très fortes" qui l'opposent à Christian Estrosi, Eric Ciotti a appelé le maire de Nice à "une forme de clarification" estimant qu'il ne pouvait pas à la fois s'afficher avec le gouvernement, en référence à la récente visite à Nice du Premier ministre Edouard Philippe et de deux ministres, "et en même temps être président de la fédération Les Républicains des Alpes-Maritimes".

>> RELIRE. Estrosi et le gouvernement filent le parfait amour

Estimant que Christian Estrosi recherchait "le soutien de La République en marche", il jugeait alors : "On ne peut pas être dehors et dedans dans la vie politique" .

"Il est macronien, tous ses propos vont dans ce sens" a poursuivi Eric Ciotti à l'attention de son ancien ami de plus de 20 ans.

"Les électeurs ont donné un mandat à Christian Estrosi, il ne lui ont pas donné le mandat de soutenir Emmanuel Macron avant le premier tour de l'élection présidentielle" ajoutait Eric Ciotti en référence à l'attitude de Christian Estrosi pendant la campagne présidentielle. Il avait notamment en tant que président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur reçu le candidat Macron à Marseille.

"La dérive de la dépense publique

à Nice"

Eric Ciotti a également critiqué la gestion du maire de Nice et président de la métropole Nice Côte d'Azur.

"J'ai des divergences avec lui sur sa relation à l'argent public; la ville et la métropole s'endettent considérablement avec 2 milliards d'euros de dettes."

Et Eric Ciotti d'enfoncer le clou : "Quand on est de droite, on n'augmente pas la dette, on n'augmente pas les impôts. A Nice, c'est plus de dette, plus d'impôts, plus de dépense publique; il y a des difficultés qui s'annoncent, je veux le mettre en garde sur cette dérive, si les dépenses continuent à ce rythme on va vers une dette de 3 milliards d'euros, les Niçois vont payer une très très lourde addition."