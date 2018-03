Cinq questions pour tout comprendre de l'affaire Skripal, l'ancien espion russe empoisonné à Londres

Ce lundi 26 mars, le Quai d'Orsay a annoncé l'expulsion de quatre diplomates russes "dans un délai d’une semaine". Les Etats-Unis et 13 autres pays européens ont pris la même décision.

Voici la synthèse de cette inquiétante affaire qui nous renvoie au temps de la guerre froide:

1- Que s'est-il passé?

Le 4 mars 2018 à Salisbury, l'agent-double russe Sergueï Skripal et sa fille sont découverts inconscients . Ils sont rapidement hospitalisés, dans un état critique.

Le 12 mars, l'enquête de la police permet d'établir qu'il s'agit d'un empoisonnement au Novitchok: une substance neurotoxique innervant qui coupe la connexion entre les muscles et le système nerveux, empêchant la victime de respirer.

Dix fois plus fort que les autre agents innervants (le sarin et le VX), cette substance chimique avait été développée dans les laboratoires de l'URSS, durant la guerre froide.

2- Comment la crise

diplomatique a débuté?

Présumant que la substance provient de Russie, le Royaume-Uni désigne Moscou comme responsable de cette tentative d'assassinat sur son sol. La première ministre britannique Theresa May lance un ultimatum à la Russie le 14 mars. Elle lui demande des explications.

Le Kremlin nie toute responsabilité. Entre Londres et Moscou, c'est la crise diplomatique. Theresa May dénonce une "tentative d’assassinat" et condamne un "affront à l’interdiction de l’usage des armes chimiques".

Le même jour, le Royaume-Uni décide de suspendre les contacts bilatéraux avec Moscou, expulse 23 diplomates russes et retire une invitation de visite au chef de la diplomatie Sergueï Lavrov. Autre décision: la famille royale britannique boycottera la Coupe du monde de football en Russie.

Le Kremlin répond en cessant les activités du British Council dans son pays et par l'expulsion de 23 diplomates britanniques.

3- Quels états suivent

le Royaume-Uni?

Le 15 mars, la France, les Etats-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni désignent également la Russie comme responsable de l’empoisonnement de Skripal. Ils demandent au Kremlin de leur donner des informations sur son programme de recherche chimique.

Après avoir gagné les élections présidentielles le 18 mars, Vladimir Poutine qualifie les accusations britanniques de "grand n’importe quoi". "Nous avons détruit toutes nos armes chimiques sous la supervision d’observateurs internationaux", rétorque le président russe.

4- Quels précédents?

Déjà plusieurs opposants politiques russes ont été assassinés sur le sol britannique.

En 1978, le dissident bulgare Georgi Markov a été empoisonné à Londres par une dose de ricine, un poison plus fort que le cyanure.

Encore plus marquant, c'est l'empoisonnement d'Alexandre Litvinenko, opposant russe et ex-agent du KGB, en 2006. Il a été victime du polonium 210, une substance radioactive très toxique produite en Russie.

5- Pourquoi la tension

monte entre les deux pays?

Le ton entre les deux pays monte depuis des mois. Une longue série d'épisodes détériore progressivement leurs relations diplomatiques:

1- En décembre 2017, un navire de guerre russe s'approche des eaux territoriales britanniques. Un provocation à peine voilée...

2- La Russie est soupçonnée d'ingérence, sur les réseaux sociaux, dans la campagne du référendum du Brexit.

3- En juin 2017, Londres et ses alliés accusent la Russie de lancer la cyberattaque NotPetya. Cette dernière a provoqué de graves dégâts économiques au Royaume-Uni et dans les autres pays européens.