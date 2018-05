Cinq photos qui racontent la visite officielle du prince Albert II au Canada

Après avoir soutenu la Roca Team à Athènes dimanche soir, le prince Albert II a traversé l’Atlantique pour démarrer lundi une visite de deux jours au Canada. À son arrivée, le souverain a été reçu par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Si les deux hommes s’étaient déjà rencontrés lors de sommets internationaux, il s’agissait de leur premier entretien officiel, qui s’est déroulé dans le bureau du Premier ministre situé sur la colline du Parlement, siège du gouvernement canadien à Ottawa, la capitale.

Lors de cette rencontre les deux chefs d’Etat, partageant les mêmes intérêts pour les questions environnementales, ont pu évoquer les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris, les menaces liées au changement climatique, notamment en Arctique et en Antarctique, ainsi que la préservation des océans", rapporte-ton dans l’entourage du souverain.

L’engagement de la Fondation

Des préoccupations communes qui participent de longue date au rapprochement des deux pays. En effet, les pôles, premiers témoins du réchauffement climatique sont parmi les premiers territoires impactés. Une situation que le Canada vit au plus près et qui fait partie des domaines d’actions de la Fondation Prince Albert II depuis sa création en 2006".

Aux côtés du souverain, la délégation monégasque est composée de Bernard Fautrier, administrateur-délégué de la Fondation Prince Albert II; Maguy Maccario-Doyle, ambassadeur de Monaco aux États-Unis et au Canada; Diane Vachon, consul général honoraire de Monaco à Montréal et présidente de la branche canadienne de la Fondation Prince Albert II; et Raphaël Cuvelier, coordinateur des projets de la Fondation.

Au terme de cet échange officiel, le prince Albert II a participé à un déjeuner avec Dominic LeBlanc, ministre canadien de la Pêche, des Océans et de la Garde côtière. Puis a ensuite visité l’exposition Périr dans les glaces: le mystère de l’expédition Franklin au musée canadien de l’Histoire avant de rencontrer les présidents du Sénat et de la chambre des Communes. La journée de lundi s’est achevée par un dîner officiel, offert par la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, en commémoration des 10 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.

Le 8 mai, la délégation monégasque s’est envolée pour Halifax, à l’Est du pays, capitale de la Nouvelle-Ecosse. Au programme, la visite du Steele Ocean Science Building, résidence du centre international d’océanographie l’Ocean Frontier Institute, pour découvrir le rôle de premier plan joué par l’Institut Dalhousie dans la recherche océanique.

Le souverain a visité les laboratoires de recherche océanique et marine avant de prendre la parole, dans l’après-midi, au cours d’un débat public et d’échanger avec les étudiants de l’Ocean Frontier Institute, sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux des océans ainsi que la préservation de la biodiversité marine.

Une séquence qui clôturait cette visite officielle avant que le souverain ne se rende aux États-Unis.