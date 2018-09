CHPG, îlot Pasteur, Jardins d'Apolline..., le ministre des Finances, Jean Castellini, fait le point sur les grands travaux

Alors que l’automne s’apprête à étudier, en séances publiques du Conseil national, le budget rectificatif les 8, 10 et 12 octobre, puis le primitif 2018 de l’État, le conseiller de gouvernement-ministre des Finances et de l’Économie vient de répondre aux questions du Monaco Press club à l’Hôtel Métropole. Dans ce pays qui investit traditionnellement un tiers de ses recettes pour mener de grands travaux, se sont enchaînées de multiples difficultés autour des chantiers du CHPG, de l’îlot Pasteur, des Jardins d’Apolline, de L’Hélios, du Port Hercule… Et forcément des surcoûts pour en sortir… Pas pour autant de malédictions selon Jean Castellini.

Sur le retard du chantier du CHPG

"Ce qui se passe ne remet pas en cause fondamentalement le coût final de l’opération. Aujourd’hui, l’essentiel des désagréments peut se chiffrer en matière de délais.

Il y aura des conséquences financières, certes, mais elles peuvent être mitigées ou partagées. Dans un projet de cette ambition, de 750 millions d’euros, la dépense, au bout de quinze ans, est plutôt de l’ordre du milliard. C’est normal. Il y aura des années où les dépenses seront très importantes. La provision permet de lisser et de ne pas se retrouver, à un moment donné, à devoir afficher un déficit.

C’est un chantier très compliqué qui pose des défis urbains, de circulation, d’aménagements. Peut-être que nous avons été trop optimistes sur certaines estimations. Nous sommes actuellement dans une phase de réajustement. Les contrats prévoient des pénalités en cas de délais ou de surcoût. Donc, là encore, les coûts seront partagés et ne seront donc pas intégralement à la...