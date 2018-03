Vline, amie parolière de Claude François se confie: "À la fin de sa vie, il était devenu dingue"

Il y a 40 ans, Claude François décédait. Si le chanteur n'est plus, l'étincelle, elle, est plus que jamais vivace à travers tous ce qui l'ont connu et aimé. Nombre d'entre eux résident dans le sud de la France. Ils nous racontent "leur" Claude.

Belles, belles, belles, Si j’avais un marteau, Marche tout droit, C’est comme ça que l’on s’est aimé, etc, c’est elle! Vline Buggy, auteure de plus de soixante-dix textes pour Claude François mais également pour Sardou, Johnny ou Herbert Léonard et son tubesque Pour le plaisir. Jeune octogénaire, elle a tout naturellement baptisé de l’un de ses titres - J’y pense et puis j’oublie - son ouvrage sur le vif-argent d’Ismaïlia, connu à ses tout débuts alors qu’"il n’avait rien à bouffer". "Tellement de gens en parlent sans l’avoir connu que j’ai voulu raconter mon Claude! Tous les deux nous...

