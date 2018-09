VIDÉO. La planète people sur le tapis bleu du Gala des océans à Monaco

En fin de compte, il ne manquait que Madonna. Celle qui était annoncée comme la grande vedette du 2e Gala des océans, organisé par la Fondation Prince Albert II, n'est finalement pas venue.

En revanche, les "expériences" avec la Reine de la pop mises aux enchères sont parties comme des petits pains. La journée de cheval avec Madonna sur une plage du Portugal est partie à 450.000€; une séance photo toujours avec la chanteuse, signée par le photographe Steven Klein, à 350.000€; et assister à l'enregistrement de son nouvel album en studio a séduit un enchérisseur à hauteur de 300.000€.

Avant cela, sur le "tapis rouge" repeint en bleu "océan", un parterre de stars s'est prêté au jeu du photocall. On y a vu notamment les comédiens Adrien Brody, Robert Davi, Chris Tucker et Olga Kurylenko, les artistes Katy Perry, Robin Thicke et Madcon, ou encore Ségolène Royal, autour du prince Albert II et la princesse Charlène.

On vous fait revivre tout ça en vidéo.