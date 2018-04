"Top chef" s'invite à la table de Joël Robuchon à Monaco

C’est dans son antre monégasque, où il dirige les trois restaurants de l’hôtel Métropole Monte-Carlo, que Joël Robuchon a reçu les équipes de Top chef pour filmer cette séquence.

Pour cet épisode exceptionnel, l’animateur Stéphane Rotenberg et les trois chefs emblématiques de l’émission (Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michen Sarran) étaient également présents pour encadrer Clément, Victor, Camille et Adrien, les candidats engagés dans cette épreuve qualificative pour la demi-finale.

Le cuisinier est connu dans le monde pour son inconditionnelle purée de pomme de terre, l’un de ses mets signature. Et c’est donc la pomme de terre qui a été choisie comme l’ingrédient star de l’épreuve imposée aux prétendants "Top chef"… qui ont eu deux heures pour cuisiner un plat soumis ensuite aux papilles du chef Robuchon!